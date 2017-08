Vizita – Ministri i jashtëm grek viziton Shkupin në fund të gushtit

Ministri i jashtëm grek, Nikos Kotzias, do të vizitojë në fund të muajit Shkupin, ku do të takohet me homologun e vet, por edhe me udhëheqjen e vendit fqinj.

Lajmi është konfirmuar për Ora News nga zëdhënësi i ministrisë së jashtme grek, Efstratios Efthimiou.

Me vajtjen e tij për në Shkup, shefi i diplomacisë greke kthen vizitën që bëri në Athinë homologu i tij Nikola Dimitrov.

Dimkitrov kishte ardhur menjëherë pas formimit të qeverisë Zaev dhe me zotin Kotzias kishin shqyrtuar një sërë projektesh të përbashkëta. Synimi i këtyre projekteve ishte një nisje e re në marrëdhëniet dypalëshe, pas një periudhe ngërçi, që Athina ia ka dedikuar qeverisë së mëparshme maqedonase.

Por Kotzias do ta vizitojë Shkupin në një situatë që është ngrohur sërish javët e fundit, nga dy incidente ndaj të cilave Athina ka reaguar energjikisht.

Ekipi grek u tërhoq nga ndeshja kundër Maqedonisë në kampionatin europian të hendbollit, ngase ekipi kundërshtar nuk pranoi të hiqte nga fanelat emrin kushtetues të shtetit, që e konteston Greqia dhe për këtë arsye vendi është pranuar në OKB me emrin FYROM –Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

Në incidentin e dytë, ministria e jashtme greke nxorri një deklaratë mjaft të ashpër pas pranisë së konsullit maqedonas në Toronto të Kanadasë, në një veprimtari që për Athinën kishte për sfond simbole irredentiste dhe harta ku përfshiheshin edhe troje të Greqisë.

Në reagimin e vet, ministria e jashtme greke theksonte se “megjithë ndryshimin e personave duket se irredentizmi vazhdon të mbetet një politikë shtetërore dominuese dhe një praktikë e përditshme në vendin fqinj”.

Në këto kushte, vizita e ministrit të jashtëm grek, që do të realizohet më 30 dhe 31 gusht, do të ketë një interes të shtuar.