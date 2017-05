Vlorë – Atentat në sheshin e “Flamurit”, vritet drejtori i OSHEE dhe biznesmeni

Qyteti i Vlorës është tronditur mbrëmjen e sotme nga një ekzekutim mafioz me armë zjarri.

Drejtori i OSHEE-së Roland Saliu dhe një biznesmeni i njohur në këtë qytet Erven Hyseni u qëlluan me breshëri automatiku teksa pinin kafe në verandën e lokalit të këtij të fundit.

Nga të shtënat, Saliu gjeti vdekjen në vend, ndërsa pronari i hotel Vlorës dhe televizionit “Vlora Channel, Erven Hyseni, humbi jetën me vonë në spital si pasojë e plagëve të rënda.

Hyseni dyshohet të ketë qenë dhe objektiv i atentatit.

“Rreth orës 19:40, në “Sheshin e Flamurit” Vlorë është qëlluar me armë zjarri në drejtim të një lokali. Për pasojë kanë mbetur të vdekur 2 shtetas: 1- R.S., Drejtor i OSHEE-së 2- E.H., i cili ka ndërruar jetë disa minuta më pas në Spitalin Rajonal Vlorë” thotë policia.

Dinamika e ngjarjes

Dyshohet se kreu i OSHEE-së mund të ketë qenë viktimë e rastësishme. Së bashku me Hysenin kanë qenë duke pirë kafe në tavolinën e lokalit në pronësi të Hysenit.

Në atë moment ka ardhur një mjet me xhama të errët dhe ka ndaluar duke shtënë me automatik.

“Dyshohet se ngjarja ka ndodhur pranë një lokali aty pranë sheshit, ku autorët pasi kanë qëlluar me armë zjarri të dyshuar “Automatik” janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes”bën me dije policia.

Policia ka sekuestruar kamerat për të mbikqyrur lëvizjet që janë bërë në zonë. Një orë më vonë është gjetur i djegur një mjet në Panaja, i cili dyshohet se u përket atentatorëve.

Blutë kanë ngritur pika kontrolli në qytet, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje duke kryer veprimet e mëtejshme proceduriale.

Gjendet një mjet i djegur, dyshohet se ka lidhje me vrasjen

Policia e Vlorës bën me dije se në afërsi të Panajasë, pranë mbikalimit, është konstauar një mjet tip “BMV” me targë AA 348 PC, i cili kishte marrë flakë.

Për shkak të ndërhyrjes së zjarrfikëses është bërë e mundur shuarja e flakëve të zjarrit dhe për pasojë mjeti është dëmtuar pjesërisht. Dyshohet se mund të ketë lidhje me vrasjen. Blutë po punojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes.