Zbardhet debati në komision – CEZ, Rama dëshmon: Kryeministrit çek ia bëra të qartë s’e hamë presionin

Për gati 2 orë (ora 10:00- 12:00) Kryeministri Edi Rama dëshmoi në komisionin hetimor të CEZ që drejtohet nga opozita.

Rama mbrojti zgjidhjen e konfliktit me CEZ me mirëkuptim si zgjidhja më e mirë për Shqipërinë, dhe tha se qeveria çeke (në 2013) kishte lënë të nënkuptohet dhe veton ndaj Shqipërisë, por pa e përmendur konkretisht.

Madje Rama kishte folur dy herë me kryeministrin çek dhe i kishte bërë të çartë se me presion nuk do merrnin asgjë por se pala shqiptare ishte e interesuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me marrëveshje pa shkuar në arbitrazh.

Rama iu përgjigj pozitivisht ftesës së kryetarit të Komisionit Edmond Spaho për të dëshmuar dhe iu pyet për zgjidhjen e konfliktit mes qeverisë shqiptare dhe çekëve me marrëveshje, duke shmangur arbitrazhin.

Mbledhja u mbyll me batutat për “suksese në jetë”

Rrethanat imponuan zgjidhjen me mirëkuptim

Edi Rama: “Shpjegimi i ministrit për procesin nga A tek Zh e konfirmoj plotësisht”