Zgjedhjet e brendshme, LIBRA: Proçes elektronik, risi në politikën shqiptare

Partia më e re në spektrin politik shqiptar, LIBRA, më 11 dhe 12 shkurt do të organizojë zgjedhjet e saj të brendshme, por ndryshe nga forcat e tjera politike, këtë proçes ajo do ta kryejë përmes votimit elektronik. Ekspertët e inovacionit, në këtë parti, thonë se përmes elektronikës, më shumë se 11 mijë anëtarë do mund të kandidojnë por edhe zgjedhin bërthamën e partisë të përbërë nga 30 anëtarë si dhe kreun e saj. Sinkron Pjesa më e madhe e anëtarësisë së kësaj partie janë regjistruar onlinë, ku votimi do të jetë i inkriptuar dhe vota do të jetë e sigurt dhe e fshehtë. Sipas përllogaritjeve, LIBRA ka antarësuar mesatarisht 80 antarë në ditë vetëm përmes internetit dhe po aq anëtarë janë me formularë klasikë.