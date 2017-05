Zgjedhjet e qershorit – Përçahet KQZ, Tre anëtarë: Regjistrimi i listave më 29 prill është nul

Përçahet KQZ. Tre anëtarët e opozitës në KQZ, Hysen Osmanaj Klement Zguri, Vera Shtjefni (te zgjedhur nga e djathta) deklarojnë se regjistrimi i listave të kandidatëve është bërë jashtë afateve zgjedhore. Në një deklaratë për median ata thonë se afati ka skaduar 28 prilli në mesnatë dhe jo 29 prilli.

“Rrjedhimisht, çdo rregjistrim për lista të paraqitura nga subjektet tej këtij afati është nul, i paligjshëm dhe i pavlefshëm” argumentojnë ata.

Për tre anëtarët e opozitës veprimet e fundit po kompromentojnë misionin e KQZ-së duke i dhënë një pozicion partizan, të anshëm, në shërbim të mazhorancës politike aktuale.

Përmes një deklarate për shtyp të shpërndarë në media mëngjesin e së hënës 1 maj 2017 ata akuzojnë kryetarin e institucionit të administrimit të zgjedhjeve, Denar Biba se ka tejkaluar kompetencat.

Fatkeqësisht në deklaratën e datës 29 Prill 2017, jashtë mbledhjes së KQZ dhe në tejkalim të çdo kompetence ligjore, në emër të KQZ, është bërë një interpretim subjektiv i nenit 67 të Kodit Zgjedhor, duke vendosur që “afati i regjistrimit të listave shumemërore të kandidatëve të partive politike, të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet e datës 18 qershor 2017 […] korrespondon me datën 29 prill 2017”, pavarsisht se në çdo perllogaritje kjo datë duhej të ishte 28 prill 2017, në mesnatë. Rrjedhimisht, çdo rregjistrim për lista të paraqitura nga subjektet tej këtij afati është nul, i paligjshëm dhe i pavlefshëm” thuhet në deklaratën për shtyp

Nënkryetari sulmon Kryetarin: Vendosi 3 majin, afat te ri ligjor per regjistrimin e partive

Një tjetër kundërshtim është edhe për afatin e regjistrimit të subjekteve politike.

Zedhenesja e KQZ me 30 prill tha : KQZ, e ndërgjegjshme për situatën politike në të cilën ndodhet vendi, por edhe e përgjegjshme për detyrën që i është ngarkuar, iu tërheq vemendjen të gjithë faktorëve dhe aktorëve politike se, nëse ende synohen manovra gjithëpërfshirëse, prej datës 3 maj 2017 jo vetëm ligjërisht, po edhe teknikisht shkelim kufirin e pamundësisë së çdo zgjerimi të pjesëmarrjes.

Por tre anëtarët, mes tyre dhe nënkryetari i KQZ, Hysen Osmanaj, thonë se kryetari i KQZ-se Denar Biba “shpiku norma të reja ligjore duke vendosur një afat tjetër ligjor për regjistrimin e subjekteve zgjedhor listave të kandidatëve, datën 3 maj 2017, kur dihet që ky afat ka mbaruar prej më shumë se 20 ditësh”.

“KQZ nuk mund të krijojë apo ndryshojë afatet ligjore zgjedhore që i ka caktuar Kodi Zgjedhor përmes deklaratave por duhet vetëm t’i zbatojë ato

Shprehim shqetësim të thellë që këto qëndrime të përsëritura po kompromentojnë misionin e KQZ duke i dhënë KQZ, një pozicion partizan, të anshëm, në shërbim të mazhorancës politike aktuale. Nëse vazhdohet me këto qëndrime KQZ rrezikon të dëmtojë rëndë procesin zgjedhor” theksohet në deklaratën tre anëtarëve të KQZ.

Kodi Zgjedhor përcakton se votimi i listave të kandidatëve realizohet me votat e 4 anëtarëve, ndërsa PD nuk mund të ankimojë për shkak të bojkotit të zgjedhjeve.