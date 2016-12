Zgjedhjet – Manjani apel partive për 2017: Ndalni riciklimin e “kriminelëve”!

Kur kanë mbetur dhe pak ditë nga mbyllja e vitit 2016, Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani i është drejtuar me një apel të qartë forcave politike: Ndaloni “riciklimin” e të inkriminuarve.

Përmes një postimi në fb, Manjani thotë se dy janë alternativat, “ose të kthejmë besimin tek politika dhe shteti, ose ta shkallmojmë atë përfundimisht!”

Ministri thekson se politika duhet vetëm të distancohet sot dhe të mos lejojë nesër (vitin e ardhshëm) penetrimin e “krimineleve” të rinj në funksione drejtuese.

Manjani ka vlerësuar dhe ligjin e dekriminalzimit në këtë drejtim.

“Nuk bëhet dot as politikë e as shtet me funksionarë vulnerabel, pra të kapur peng nga e shkuara e tyre! I burgosuri nuk mund të bëhet gardian! Ai/ajo që fjalët “ç’a ke që sheh” i përdor rregullisht nuk mund të drejtojë asgjë, përveç egos personale!”

Postimi në fb

“Dekriminalizimi” i institucioneve publike nga persona me të shkuar kriminale është tema që po mbyll këtë vit.

Përtej diskutimeve procedurale mbi dokumenta dhe të drejtat e njeriut një gjë mbetet: kemi ende persona,që në jetën e tyre kanë kryer një krim dhe që janë zgjedhur apo emëruar në një detyrë publike! Kjo ishte moralisht e papranueshme dhe tashmë është dhe ligjërisht e tillë!

Debati politik mbi çështje konkrete nuk ndihmon! Politika duhet vetëm të distancohet sot dhe të mos lejojë nesër (vitin e ardhshëm) penetrimin e “krimineleve” të rinj në funksione drejtuese!

Kështu që “dekriminalizimi” si koncept i veçantë ligjor pati një efekt.

Viti që vjen është ftesë për Partitë Politike të ndalojnë “riciklimin” e këtyre personazheve!

Janë dy alternativa:të kthejmë besimin tek politika dhe shteti, ose ta shkalljmojmë atë (besimin) përfundimisht!

Kam mendimin se të pastrit, të diturit, të drejtët, të përkushtuarit dhe punëtorët do kthejnë besimin!

Të tjerët të lënë në mes të rrugës!

Jam i bindur që viti 2017 do jetë viti i kthesës!

Kështu do ta gëzojmë vërtetë vitin që vjen!