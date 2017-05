Zgjidhja e krizës, qytetarët duan më shumë politikën!

Shqiptarët janë optimistë për marrëveshjen e arritur mes mazhorancës dhe opozitës, madje shpresojnë se bashkëpunimi mes tyre do të ndikojë pozitivisht në proçesin zgjedhor dhe të ardhmen e vendit.

Ndonëse nuk kanë informacion, se kush do të jenë emrat e rinj që do të zëvendësojnë disa prej anëtarëve të kabinetit aktual qeverisës, ata thonë se do të ndikojnë në mospërdorimin e administratës.

Gjysma e popullsisë, gratë e vajzat, duket se janë indiferente sa i përket kësaj marrëveshje, por edhe ndikimit që ajo do të ketë tek të drejtat e tyre.

Megjithëse marrëveshja u arrit mes palëve dhe ishte popullore, qytetarët shqiptarë ende mbeten të dominuar nga politika.