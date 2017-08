Zyrtare, Partizani prezanton Haxhon e Merkon

Portieri Egland Haxho dhe mesfushori Kristi Merko janë zyrtarisht pjesë e skuadrës së Partizanit. Përmes faqes zyrtare në “Facebook”, skuadra ka bërë me dije dhe periudhat e kontratave të lojtarëve.

Klubi njofton arritjen e marrveshjes me Egland Haxhon dhe Kristo Merkon. Portieri 28 vjeçar Haxho, rregjistron mjaft eksperienca në kampionatin shqiptar, ndërkohë në sezonin 2016 -2017 ishte pjesë e ekipit të Renovës. Ndërsa mesfushori 26 vjeçar Merko ish pjestar i ekipit përfaqësues U 21, do të provojë aventurën e parë në Kategorinë Superiore. Dy lojtarët kanë firmosur përgjatë ditës së sotme me klubin. Haxho ka nënshkruar një kontratë 1 + 1, ndërsa Merko do te jetë pjesë e 15-të herë kampionëve të vendit për sezonin 2017 – 2018.